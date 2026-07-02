«L’informativa relativa al Piano nazionale dell’economia sociale presentata in Cdm è un primo passo verso una politica di sviluppo per la cooperazione italiana. Ci aspettiamo però un’assunzione di impegno più chiara. Quando ci sarà l’approvazione del piano dell’economia sociale la politica economica si arricchirà di un nuovo strumento, capace di guardare con una visione più adeguata a un mondo, quello della cooperazione, che da sempre coniuga mercato e bene comune». Commenta così Maurizio Gardini...

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