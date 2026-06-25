Con la sentenza 12225 del 1° maggio scorso, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno ritenuto che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni abbia natura tributaria, con i conseguenti effetti in termini di individuazione del giudice competente a decidere le relative controversie. Si tratta di pronuncia molto complessa e articolata. Si tenta di ripercorrere i percorsi argomentativi dei Supremi Giudici finalizzati a stabilire il principio che a un unico prelievo, quale rimane, se non altro formalmente, quello introdotto nel 2019, non possa che corrispondere un unico giudice.