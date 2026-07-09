Se un soggetto Ires distribuisce ad un altro soggetto Ires utili in misura superiore a quella proporzionalmente spettante in base alla sua partecipazione al capitale sociale, per «una causa diversa dalla mera divisione degli stessi» (ad esempio, per «particolari esigenze di liquidità» del socio o per «consolidare i vincoli reciproci»), il maggior utile percepito dalla Srl non può beneficiare dell’agevolazione dell’irrilevanza ad Ires del 95% del dividendo, ma deve essere tassato al 100% come sopravvenienza attiva.
La posizione dell’agenzia delle Entrate in commento è contenuta nella risposta del 31 marzo 2026, n. 90, la quale, se confermata, dovrebbe essere applicabile anche ai casi di distribuzione di utili da parte di soggetti Ires a soci che sono società di persone commerciali o alle imprese individuali, per i quali, in caso di «mera divisione» degli utili, si applica la detassazione del 41,86% dell’importo distribuito.
Si ritiene che le conclusioni dell’agenzia delle Entrate siano applicabili solo...