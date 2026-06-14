Stop agli automatismi nelle segnalazioni, tracciabilità per le valutazioni negative, referente antiriciclaggio negli studi. Sono alcune delle novità al via dal prossimo 1° luglio, quando entreranno in vigore le nuove regole per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (Sos), introdotte dal provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) del 18 dicembre 2025. Regole destinate a impattare direttamente sugli adempimenti dei professionisti.
Le segnalazioni
In primo luogo viene introdotto, ...