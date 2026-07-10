Proroga per le imposte sui redditi anche per alcuni agricoltori. L’articolo 6 del Dl 89/2026 ha previsto, per il periodo d’imposta 2025, il differimento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, con effetti specifici per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Le novità
Le novità sono due:
- il termine ordinario del 30 giugno 2026 è prorogato al 20 luglio 2026, senza maggiorazione;
- resta ammessa la possibilità di versare nei 30 giorni successivi al 20 luglio 2026, quindi fino al 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
In entrambi i casi si può scegliere se effettuare il pagamento in una soluzione o a rate di pari importo, ciascuna in scadenza entro il 16 ...