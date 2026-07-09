I versamenti dei soggetti Isa sono maggiorati dello 0,8% anche se avvengono nella finestra temporale che va dal 21 al 30 luglio.

La precisazione arriva da parte dell’agenzia delle Entrate, in risposta ai dubbi sollevati da alcuni lettori del Sole 24 Ore, che si chiedevano se fosse possibile – in quel ristretto arco di tempo – pagare il saldo 2025 delle imposte e il primo acconto 2026 con la maggiorazione “base” dello 0,4 per cento. La risposta dell’Agenzia è in linea con quanto già previsto dai software...