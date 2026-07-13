Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, il pagamento del saldo Ires/Irap 2025 e del primo acconto per il 2026 non dipende dalla data di invio della dichiarazione, ma dal termine di approvazione, o di non approvazione, del bilancio. La regola, fissata dall’articolo 17 del Dpr 435/2001, richiede quindi di distinguere tra approvazione del bilancio nei termini ordinari o di rinvio ai 180 giorni e va analizzata considerando l’applicabilità della proroga al 20 luglio per...
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