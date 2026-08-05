Quella di agosto, anche se in piena pausa estiva, è una scadenza fiscale che va attentamente pianificata in termini finanziari, per le imprese e i professionisti: oltre ai versamenti/rateizzazioni delle imposte sul reddito e dell’Irap deve essere versata, se a debito, anche l’Iva.

Va ricordato che la scadenza ordinaria del 16 di agosto è prorogata al 20 agosto in virtù di quanto disposto dall’articolo 3-quater del Dl 16/2012, che differisce al giorno 20 le scadenze ricadenti nei primi 20 giorni del...