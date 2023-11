Affitti brevi, tra disciplina da chiarire e obblighi per i non residenti di Giuliana Polacco e Annarita De Carne









Affitti brevi, lo scenario prossimo venturo

Proprio in questi giorni, in tema di locazioni brevi, assistiamo a sviluppi significativi. Da un lato, la bozza della legge di Bilancio per il 2024 propone un incremento dell’aliquota della cedolare secca che dev’essere corrisposta dai proprietari. Dall’altro lato, lo scorso 24 ottobre è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato in merito alla vicenda promossa da AirBnB Ireland (si veda la decisione del Consiglio di Stato n. 9188 del 24 ottobre 2023) e che ha dato luogo...