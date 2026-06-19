Accanto al deposito dei bilanci, entro il mese giugno gli Ets saranno tenuti anche a rispettare ulteriori adempimenti.
Il 30 giugno, infatti, le realtà iscritte nel Registro devono aggiornare i dati su associati, volontari e lavoratori. Un adempimento che non riguarda più solo Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Alla luce delle modifiche recate dal Dm 2/26, quest’anno, per la prima volta, l’obbligo di aggiornamento delle informazioni interessa tutti gli enti iscritti...