Enti del Terzo settore chiamati al deposito del bilancio d’esercizio e sociale, nonché all’aggiornamento dei dati entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nel caso in cui quest’ultimo coincida con l’anno solare la scadenza è fissata per il 29 giugno.
Una novità da considerare riguarda proprio l’aggiornamento dei dati sociali che, per la prima volta, assume rilevanza per tutti gli Ets, anziché solo nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (...