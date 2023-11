Aiuti ai giovani imprenditori per favorire l’insediamento e la permanenza di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

È in corso di discussione alla Camera il progetto di legge 752 a titolo «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo», che contiene alcuni interessanti elementi di novità per il settore. L’iter del Ddl è iniziato con la presentazione dello stesso il 9 gennaio 2023 ed è proseguito con il passaggio in Commissione conclusosi il 25 ottobre. Ora la discussione è approdata alla Camera dove non si è ancora conclusa.

La legge in discussione è destinata a ...