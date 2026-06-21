Holding, trust, patto di famiglia, patti parasociali o operazioni di riorganizzazione societaria vengono presentati, spesso in via autonoma, come la soluzione ideale per i passaggi generazionali. In realtà, le caratteristiche specifiche, gli obiettivi e gli equilibri di ogni famiglia imprenditoriale rendono impossibile individuare un modello valido per tutti. Di certo, non è lo strumento giuridico il driver per un progetto di successo. La sfida è costruire un percorso personalizzato, capace di rispondere...

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