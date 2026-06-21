Da molti anni, quando si analizzano i problemi strutturali delle imprese italiane, si pone l’accento su due limiti: l’anzianità e la dimensione ridotta; non a caso, sull’evoluzione del sistema il tema più dibattuto è quello del “passaggio generazionale”. Non si tratta semplicemente di un tema successorio (il subentro di nuove generazioni) ma più in generale di intraprendere un processo decisionale che coinvolge aspetti emotivi, familiari, societari, legali, finanziari, per traghettare l’impresa verso...
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