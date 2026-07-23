Nel mondo professionale si riscontra talvolta un’idea secondo la quale gli adempimenti antiriciclaggio possono essere gestiti «esternamente» da provider specializzati. Tuttavia, l’analisi del quadro normativo conduce a una conclusione diversa.
Ad ormai quasi vent’anni dall’introduzione della normativa antiriciclaggio nel sistema professionale italiano (avvenuta con il recepimento della direttiva 2005/60/CE dell’aprile 2006, ad opera del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231; di seguito anche solo «decreto»), la materia continua a essere caratterizzata da significative incertezze operative, interpretazioni approssimative e prassi, a volte, distanti dalla ratio del legislatore.
Il fenomeno appare ancor più evidente alla luce della diffusione...