La domanda
Come trattare contabilmente e fiscalmente i costi diretti (progettazione, materiali, personale, ammortamenti ecc.) e le quote di costi generali che un impresa individuale operante nel settore edile sostiene per la costruzione di due immobili da destinare all’uso personale? Nel caso in cui uno dei due immobili sia oggetto di permuta quale corrispettivo per l’acquisizione di parte dell’area nella quale l’imprenditore intende realizzare gli immobili, l’impresa dovrà fatturare parte dei costi anzidetti quale autoconsumo e parte al proprietario dell’area ceduta ? S. C. - Ragusa
Il quesito sembra articolarsi in piu’ temi/casi individuabili come segue.
Un primo caso è quello della costruzione di immobili da parte di impresa edile da destinare poi a uso personale: i relativi costi devono essere contabilizzati fra i costi di esercizio avendo come contropartita a fine anno la voce rimanenze, salvo che l’immobile non venga già ceduto durante l’anno. In fase di cessione l’immobile deve essere oggetto di autoconsumo ove per autoconsumo si intende la destinazione dell’immobile all...