La domanda

Come trattare contabilmente e fiscalmente i costi diretti (progettazione, materiali, personale, ammortamenti ecc.) e le quote di costi generali che un impresa individuale operante nel settore edile sostiene per la costruzione di due immobili da destinare all’uso personale? Nel caso in cui uno dei due immobili sia oggetto di permuta quale corrispettivo per l’acquisizione di parte dell’area nella quale l’imprenditore intende realizzare gli immobili, l’impresa dovrà fatturare parte dei costi anzidetti quale autoconsumo e parte al proprietario dell’area ceduta ? S. C. - Ragusa