Avvocati tributaristi: magistrati professionali e giusto processo

L'Uncat ne discute il 15 settembre in un Convegno ad Avellino . Al via anche la prima seduta itinerante del consiglio direttivo

Dare impulso ai concorsi per l’assunzione di magistrati tributari professionali, disciplinare l'intelligenza artificiale e attuare la riforma fiscale rafforzando il diritto di difesa davanti al Fisco. È questa l’agenda degli avvocati tributaristi dell’Uncat che si riuniscono il 15 settembre ad Avellino. L’occasione è data da un convegno organizzato con la Camera tributaria locale, i Consigli dell’Ordine di avvocati e di commercialisti, la fondazione Commercialisti, e Camera di Commercio e Confindustria, intitolato «La Giustizia tributaria ad un anno dalla riforma. Riflessioni critiche e esperienza a confronto»; e dalla prima seduta itinerante del rinnovato consiglio direttivo dell’Unione, presieduta da Gianni Di Matteo.

La legge n. 130/2022 di riforma della giustizia tributaria, che proprio in questi giorni compie un anno, per i legali pone una serie di preoccupazioni legate all’organico della magistratura professionale, che tra interpelli e concorsi stenta a trovare una prospettiva realistica a medio termine. «Uncat ha lavorato duramente in questi anni per fare da pungolo al Governo e al Legislatore per ottenere una magistratura indipendente e professionale», evidenzia il presidente Gianni Di Matteo. «Sul tavolo ci sono molte proposte che studieremo insieme agli altri operatori. Ma non possiamo dimenticare la missione della legge di avere una magistratura a tempo pieno e professionale».

Intanto il Mef ha bandito il primo concorso per l’assunzione dei primi giudici professionali e si lavora alla piattaforma del processo tributario telematico. Di questo si parlerà nel corso del convegno, che sarà moderato da Anita Russo, consigliera nazionale Uncat, e da Achille Benigni, presidente della Camera avvocati tributaristi (Cat) di Avellino.

Per quanto riguarda la riforma fiscale, nella redazione dei decreti delegati l’Uncat chiede che vengano presidiati, da una parte, i principi del giusto processo; dall’altra, che il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria sia improntato secondo canoni meno sbilanciati e vessatori sin dalle prime fasi dell’attività di accertamento fiscale.

Sempre nella giornata del 15 ad Avellino si svolgerà la seduta del consiglio direttivo Uncat, la prima nel programma di sedute itineranti presso le Camere tributarie locali.