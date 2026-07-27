Entro il 31 luglio 2026 le imprese devono decidere se optare, per gli investimenti consegnati entro il 30 giugno 2026, per il credito d’imposta Transizione 4.0 oppure per l’iperammortamento. Il compito diventa gravoso poiché non è ancora uscita la circolare esplicativa sull’iperammortamento, chiamata, ad esempio, a dirimere i dubbi sui beni complessi consegnati parzialmente nel 2025. Il termine per effettuare gli investimenti in beni 4.0 per usufruire del credito d’imposta Transizione 4.0 si è chiuso...
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