Bonus turismo, credito non compensabile con un debito Iva inesistente

Non è consentito (risposta Interpello 13 novembre 2023, n. 460/E) ad una società che effettua presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori di miglioramento energetico, beneficiando del cd. bonus turismo e che avrà difficoltà ad utilizzare il bonus in compensazione entro il termine fissato al 31 dicembre 2025, di utilizzare in maniera impropria un meccanismo tramite il quale per rimediare alla propria incapienza d’imposta, versa l’Iva non effettivamente dovuta nel corso dell’esercizio 2025 e chiede successivamente il rimborso della stessa.