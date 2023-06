Carburanti agricoli, crediti d’imposta ai titoli di coda di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Crediti d’imposta carburante per le attività agricole in scadenza. Il prossimo 21 giugno è l’ultimo giorno per cedere i crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022 mentre il 30 giugno è l’ultimo giorno in cui possono essere utilizzati.



I crediti sono quelli previsti dall’articolo 7 del Dl 115/2022 (terzo trimestre) e dall’articolo 2 del Dl 144/2022 (quarto trimestre). In entrambi i casi, sono riconosciuti in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante.



Doppia modalità di utilizzo

Per entrambi...