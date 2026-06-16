I giudici continuano a stroncare gli accertamenti che chiedono l’Imu sulla casa assegnata all’ex coniuge, per il solo fatto che il figlio è diventato maggiorenne. L’ultima pronuncia pubblicata arrivata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato (sentenza 55/2/2026), che ha anche condannato l’amministrazione al pagamento delle spese.
Già in passato altre pronunce avevano affermato che, in casi come questo, il Comune dovrebbe applicare l’autotutela obbligatoria (si veda l’articolo «...