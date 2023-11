Cassazione, le sentenze su rivalutazione, imposta di registro e Tari

Niente tassazione sulla penale: basta quella sul contratto di Angelo Busani

La clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l’imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita: la tassazione del contratto in cui è presente la penale “assorbe” pertanto la rilevanza tributaria della clausola penale.

