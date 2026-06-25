La domanda

Una Srl con due soci persone fisiche nel 2025 cede (con agevolazione ex lege 197/2022) ai soci un immobile al prezzo uguale al valore normale di 200 realizzando così una plusvalenza di 150 (valore netto contabile 50) su cui viene pagato l’8% di imposta sostitutiva. Al 31 dicembre 2025 l’utile di 150 viene accantonato a riserva. Il 30 aprile 2026 viene distribuita la predetta riserva di 150 ai soci e, considerato che tale riserva è formata interamente dalla plusvalenza di 150 su cui è stato già pagato l’8%, non è dovuta la tassazione del 26% come specificato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 2016. Tuttavia si pongono dei problemi nella compilazione del dichiarativo. Quale rigo del quadro RF di unico 2026 occorre compilare per la variazione in diminuzione di 150 ? Nel quadro RS 130-142 del modello Redditi 2026 come va indicata la riserva formatasi con la plusvalenza di 150?

T. S. - Sassari