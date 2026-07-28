La domanda

Il quesito riguarda il verificarsi di una causa di cessazione del Cpb ai sensi dell'articolo 21 Dlgs 13/2024, nella fattispecie quella relativa alla modifica dell'attività. Il titolare di una ditta individuale artigiana avente una doppia attività che per semplificare chiameremo rispettivamente "A" e "B" i cui codici Ateco appartengono a Isa differenti, nel modello Redditi PF 25 aveva accettato la proposta di concordato per gli anni 2025-2026, nell'anno antecedente il biennio concordato il 2024 l'attività "A" risultava prevalente rispetto alla "B" mentre nel 2025 si verifica l'opposto ovvero che l'attività "B" sia prevalente rispetto alla "A" e , come detto, con Isa differente. A nostro avviso , il Cpb viene a cessare per l'intero biennio , si chiede tuttavia se sia possibile all'interno del modello Redditi PF 26 comunicare la cessazione del biennio 2025-2026 e la contestuale accettazione del biennio 2026-2027. Grazie, cordiali saluti.

R. P. BO