La domanda

Si chiede di chiarire le modalità di emissione della fattura da parte di un avvocato nel caso in cui il cliente assistito sia un privato cittadino, mentre il soggetto soccombente condannato al pagamento delle spese legali sia un ente pubblico. In particolare, si chiede conferma che la fattura debba essere intestata al cliente e non all’ente soccombente e quale sia il corretto trattamento fiscale ai fini Iva e della ritenuta d’acconto, considerando che il pagamento delle competenze avviene da parte della pubblica amministrazione.

M. A. - Ragusa