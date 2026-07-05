Per molti contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per il 2024-2025, la maggiore convenienza fiscale si concentra nel secondo anno di applicazione. E il pagamento della sostitutiva è anche la via per evitare l’esborso sugli acconti legato alla parte di reddito incrementale. In vista della scadenza del 20 luglio,è questo il possibile quadro per i contribuenti Isa che hanno optato per il Cpb e sono ora alle prese con i calcoli delle imposte. Il meccanismo potrebbe infatti...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ