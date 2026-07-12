In questa torrida estate i contribuenti soggetti agli Isa 2025 e che non hanno già optato per il concordato preventivo biennale (Cpb) 2025-2026 dovranno decidere se effettuare questa scelta per il biennio 2026-2027. E dovranno poi, se con periodo d’imposta “solare”, formalizzare l’eventuale assenso – congiuntamente al modello Redditi o in via autonoma – entro il prossimo 2 novembre, termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025.

Tra le diverse variabili che influiscono...