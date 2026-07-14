Credito di imposta ricerca e sviluppo svincolato dai parametri del Manuale di Frascati, ok alle agevolazioni per la mera innovazione. È illegittima l’applicazione retroattiva dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati ai fini della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi dell’articolo 3 del Dl 145/2013 per i periodi antecedenti al 2020.

Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del ministero delle Imprese e del Made ...