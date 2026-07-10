L’incarico di commissario giudiziale nelle procedure di sovraindebitamento vale per l’iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata nella crisi d’impresa. È quanto risponde il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a un quesito posto dall’ordine di Pavia con il pronto ordini 63 pubblicato il 10 luglio. Ma non è tutto, scatta la luce verde per l’iscrizione anche se le uniche due esperienze maturate sul campo riguardano incarichi da commissario per ...
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