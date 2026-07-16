La pubblicazione, il 26 giugno 2026, della Parte II della bozza di circolare sui profili fiscali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rappresenta la seconda tappa di un percorso articolato in quattro parti. Il documento, in consultazione fino al 24 luglio 2026, esamina le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione dei soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale, offrendo significativi chiarimenti interpretativi e promuovendo un confronto con gli operatori volto a favorire un’applicazione più uniforme del Codice della crisi.

Un percorso di prassi in quattro tappe

L’agenzia delle Entrate ha scelto di affrontare i profili fiscali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019; di seguito, CCII) non con un unico documento di sintesi, ma attraverso una successione di bozze poste in consultazione a scaglioni. La scelta di metodo appare indicativa di una prassi condivisibile: in luogo di licenziare un testo definitivo, l’Amministrazione sottopone agli operatori documenti suscettibili di revisione, ne raccoglie osservazioni e proposte di integrazione...