«L’intelligenza artificiale avrà un impatto strutturale sulla professione. Non sostituirà il commercialista, ma ne trasformerà il ruolo». Parola di Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Presidente, come sta cambiando la professione con l’intelligenza artificiale?

Il valore professionale si sta spostando dall’elaborazione del dato alla sua interpretazione, alla valutazione dei rischi e al supporto strategico alle imprese. Stiamo...