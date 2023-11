Definizione liti, estinte 7.203 cause in Cassazione: il 15% dell’arretrato di Ivan Cimmarusti









L’aspettativa di estinguere 10mila cause tributarie di legittimità non è stata centrata. Eppure, la Definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 213, legge 197/2022) ha comunque raggiunto un obiettivo: la chiusura di 7.203 giudizi, circa il 15% del magazzino complessivo di arretrati pendenti in Cassazione.

I dati definitivi sono contenuti in un report dell’agenzia delle Entrate, chiuso il 13 ottobre scorso. Stando alle rielaborazioni, risultano appena 11 dinieghi.

Il maggior numero di cause estinte risulta proveniente dalla Direzione regionale della Lombardia, con 1.233 definizioni, seguita dalla Sicilia con 820, dalla Campania con 808 e dalla Toscana con 526.

Un risultato «soddisfacente» trapela dalla Amministrazione finanziaria, rispetto all’esito scarso della più stringente Definizione disciplinata dalla legge 130/2022 sulla riforma della giustizia del fisco, che ha prodotto appena 1.000 estinzioni. Una norma che da subito ha sollevato numerose perplessità tra i professionisti del fisco: stabilire due scaglioni limite per le liti definibili (del valore di 100mila euro se l’agenzia delle Entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, pagando il 5% del valore della lite; 50mila euro se, invece, risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, previo pagamento del 20%) è stata una mossa del Governo Draghi per conciliare la storica avversione ai condoni del centro-sinistra con l’esigenza di rottamare quelle oltre 46mila cause che pesano come un macigno sulla sezione tributaria della Cassazione.

Con la scorsa manovra il Governo Meloni ha tolto i limiti di valore, stabilendo la definizione con il pagamento del 5% della controversia. Una mossa che inevitabilmente ha alzato l’appeal della misura, anche se non deve aver convinto in pieno visto che l’aspettativa di chiudere 10mila cause non è stata comunque centrata.

Tagliare l’arretrato pendente alla Suprema corte resta un obiettivo prioritario per l’Esecutivo, alle prese con il milestone Pnrr di «di ridurre il numero di ricorsi in Cassazione e consentire una trattazione più spedita delle controversie in ambito tributario». Sullo sfondo si intravede, entro dicembre, un dlgs dedicato proprio alla giustizia del fisco, che andrà a rivedere le regole previste nella legge di riforma, con un capitolo dedicato anche alla Cassazione. Allo studio ci sono norme per introdurre un istituto deflattivo delle liti «permanente», come la conciliazione, che sarebbe attribuita non alla Suprema corte ma a un collegio nominato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l’organo di autogoverno che a breve dovrà eleggere il nuovo presidente. In principio si era pensato anche di introdurre l’istituto direttamente in Cassazione, ma ciò avrebbe comportato un poco praticabile raccordo con il Codice di procedura civile. Secondo le considerazioni finora svolte, il giudizio di legittimità potrebbe essere sospeso per il termine massimo di quattro mesi per fare conciliare il contribuente e l’Agenzia fiscale.