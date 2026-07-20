Il recente question time 5-05627 dell’onorevole Centemero e altri in Commissione VI Finanze evidenzia le implicazioni che stanno emergendo nelle operazioni di destocking, che sembrano configurarsi a tutti gli effetti come cessioni di beni e quindi assoggettate a Iva, rispetto alla gamma delle operazioni propriamente finanziarie che sono esenti ex articolo 10, comma 1, numero 1), Dpr 633/72. Ma vediamone meglio ragioni e risvolti.

Il destocking è una tecnica finanziaria che consente di smobilizzare...