Doppia strada per sanare gli errori di competenza di Luca Gaiani









Per la correzione degli errori di competenza, ci sono comportamenti differenziati per società con o senza revisore. Se il bilancio 2022 è stato sottoposto a revisione legale, le Srl e le Spa in regime di derivazione rafforzata danno immediata rilevanza ai componenti reddituali iscritti per rettificare errori di competenza. Diversamente, vale ancora la vecchia procedura della correzione basata sulla presentazione di dichiarazioni integrative.

La gestione delle sopravvenienze passive (o attive) rilevate...