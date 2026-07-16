La domanda
Una Srl ha iniziato nel 2025 lavori di ristrutturazione che termineranno nel 2026. Come si gestisce in contabilità l’ecobonus spettante? La parte eccedente il bonus di un milione di euro può essere ammortizzata ?
B. A. - Cuneo
In merito alla gestione contabile dei bonus da detrazione fiscale per interventi edilizi è di aiuto il Documento intitolato «Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali», dell’agosto 2021.
L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha chiarito che i bonus fiscali maturati a fronte di interventi edilizi o altri incentivi pubblici...