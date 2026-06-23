Dal 1° luglio 2026 niente più esenzione daziaria per i pacchi di e-commerce extraeuropeo di valore non superiore a 150 euro. È la svolta più rilevante nella regolamentazione del commercio online degli ultimi anni e interessa miliardi di spedizioni B2C che ogni giorno entrano nel territorio doganale dell’Unione.
MODALITÀ DI CALCOLO DEL DAZIO
La base giuridica è il Regolamento europeo 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (Ce) 1186/2009, sopprimendo la storica franchigia. La guida operativa della...