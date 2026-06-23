Si preannuncia una calda e cara estate sui pacchi di modico valore e anche l’autunno non sarà da meno. Il contributo nazionale di due euro sui pacchi da Paesi terzi, di valore non superiore a 150 euro, è stato rinviato al 1° ottobre dal consiglio dei Ministri che ha approvato, nella riunione del 22 giugno (si veda Il Sole 24Ore di ieri), un decreto legge contenente, tra le altre misure, il nuovo rinvio. Il dazio europeo di tre euro sulle stesse spedizioni entra in vigore il 1° luglio. E all’orizzonte...

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