La domanda
In qualità di titolare di azienda individuale, ho sostituito presso il mio show-room commerciale gli infissi dell’immobile di mia proprietà. Sto presentando la pratica Enea e vorrei sapere che importo indicare relativo ai costi sostenuti e cioè se con o senza Iva poiché il portale consente l’inserimento di un unico valore. Opero in regime di contabilità ordinaria.
P. R. - Bergamo
Nel caso di specie l’importo detraibile per la sostituzione degli infissi dello show room di una azienda (soggetto Iva) è pari al 36% su un importo massimo di detrazione pari a 60mila euro. Trattandosi di un bene strumentale all’esercizio di attività commerciale l’Iva, già detraibile come reddito derivante da attività commerciale, non rileva ai fini dell’ecobonus in quanto non rimane a carico dell’azienda (articolo 14, Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, articolo 1, comma 22. legge 199/2025...