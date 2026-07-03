La domanda

In qualità di titolare di azienda individuale, ho sostituito presso il mio show-room commerciale gli infissi dell’immobile di mia proprietà. Sto presentando la pratica Enea e vorrei sapere che importo indicare relativo ai costi sostenuti e cioè se con o senza Iva poiché il portale consente l’inserimento di un unico valore. Opero in regime di contabilità ordinaria.

P. R. - Bergamo