Devo effettuare la sostituzione degli infissi nella mia abitazione principale. Non volendo aprire la Cila, il fornitore sostiene di poter aprire la pratica Enea indicando in fattura manutenzione ordinaria in edilizia libera e usufruire così delle detrazioni previste dall’Ecobonus. L’oggetto del contendere è proprio la manutenzione ordinaria: è prevista per usufruire dell’ecobonus come sostiene il fornitore o rischio di non godere delle detrazioni? F. C. - Treviso

Sotto il profilo urbanistico la sostituzione degli infissi è intervento di manutenzione straordinaria, e non ordinaria, per il quale, tranne diverse previsione della normativa locale (regolamento edilizio comunale), non serve la Cila essendo intervento in edilizia libera. Fondamentale, per accedere all’ecobonus è il requisito del risparmio energetico articolo 14, decreto legge 63/2013, convertito in legge 90/2013, articolo 1, comma 22. legge 199/2025, si veda anche la guida su www.agenziaentrate....