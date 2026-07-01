Una volta chiusa la dichiarazione dei redditi, gli esodati di Transizione 5.0 dovranno compilare l’F24 a mano, modificando il codice tributo 7072, che viene generato in automatico compilando la sezione del codice credito T6 del quadro RU, con il corretto codice tributo 7079.
Le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi per il 2025 non sono state aggiornate con l’introduzione del nuovo codice tributo 7079, relativo al «Credito d’imposta - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026...