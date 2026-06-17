Con riferimento all’iscrizione al RUNTS, con la nota n. 7741 del 15 maggio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti agli Uffici del RUNTS delle regioni e province autonome in merito all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, che impone una doppia iscrizione, sia allo stesso RUNTS che al Registro delle imprese, per gli ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale

Gli ETS

A chi si rivolge Tutte le imprese

Il decreto legislativo...