Enti del Terzo settore: i proventi figurativi entrano nel test di commercialità. Nell’ambito della riforma del Terzo settore, l’articolo 79 del Dlgs 117/2017 (Cts) assume un ruolo centrale ai fini della qualificazione fiscale degli Ets, individuando criteri distintivi tra attività di natura commerciale e non commerciale. Una disposizione che, come più volte ribadito su queste pagine, introduce elementi di novità rispetto all’impostazione tradizionale contenuta nel Tuir, affiancando a criteri di tipo...
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