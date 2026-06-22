Associazioni di promozione sociale e volontariato, l’accesso al forfetario prescinde dal test di commercialità dell’ente. Con l’avvio della fiscalità del Terzo settore, dal 1° gennaio scorso, cambia il paradigma per enti e professionisti.
Tra le novità più attenzionate rientra il regime forfetario previsto per le attività commerciali svolte da associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (Odv e Aps) all’articolo 86, Dlgs 117/17 (Cts). Un’agevolazione, questa, riservata alle ...