Con la direttiva pubblicata il 23 giugno, il Mef interviene su uno degli adempimenti più delicati della prima applicazione dell’imposta minima globale: la trasmissione delle informazioni che i gruppi multinazionali devono fornire alle amministrazioni fiscali (GloBE information return o comunicazione rilevante). Il documento recepisce l’intesa raggiunta da 33 Paesi il 18 maggio in sede Ocse per agevolare il 1° ciclo dichiarativo relativo all’esercizio 2024.
Le regole dei vari Paesi, incluse quelle ...