La domanda
Si richiede se il Demanio dello Stato, in quanto soggetto passivo perché possessore di immobili, sia obbligato a presentare la dichiarazione Imu per godere dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 160 del 27 dicembre 2019; tenuto conto conto della valenza della dichiarazione e dell’obbligo per altre fattispecie di cui al comma 759, anche in virtù delle recenti sentenze/ordinanze della Corte di Cassazione.
S. B. - Torino
In generale la normativa Imu prevede l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu anche per gli immobili posseduti dallo Stato ed esenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 160/2019, in quanto destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La dichiarazione non deve essere presentata ogni anno, perché l’obbligo annuale è previsto dall’articolo 1, comma 770, legge 160/2019 solo per gli enti non commerciali, di cui alla lettera g) del citato comma 759. Va comunque ...