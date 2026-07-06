La domanda

Si richiede se il Demanio dello Stato, in quanto soggetto passivo perché possessore di immobili, sia obbligato a presentare la dichiarazione Imu per godere dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 160 del 27 dicembre 2019; tenuto conto conto della valenza della dichiarazione e dell’obbligo per altre fattispecie di cui al comma 759, anche in virtù delle recenti sentenze/ordinanze della Corte di Cassazione.

S. B. - Torino