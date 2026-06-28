Negli ultimi anni il mercato dei capitali italiano ha continuato a perdere attrattività. Le società quotate diminuiscono, tra delisting e rallentamento delle Ipo (Initial Public Offering), sia sul mercato principale (Euronext Milan, ex Mta), sia su quello della crescita (Euronext Growth Milan, ex Aim Italia). Molte imprese scelgono canali alternativi di approvvigionamento (in primis, il finanziamento bancario) e restano private più a lungo.

È in questo contesto che si inseriscono due normative: il...