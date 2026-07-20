Se nei casi in cui l’articolo 21 bis avrebbe potuto produrre effetti favorevoli per il contribuente – e cioè laddove fosse in discussione l’estensione del giudicato assolutorio penale all’accertamento d’imposta o l’ampiezza soggettiva e oggettiva della norma – la Cassazione ha sospeso la decisione, rinviando le cause a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, nelle differenti ipotesi in cui emergano elementi per la non applicazione della disposizione, la Cassazione ha conseguentemente...

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