La domanda
Un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, ma che non appone il visto pesante sulle stesse, può utilizzare i dati della precompilata, previa delega del contribuente e tenuta del registro cronologico? In caso di controlli ex articolo 36-ter del Dpr 600/73 sulla dichiarazione del contribuente che non modifica i dati della precompilata, che documenti giustificativi delle spese detraibili/deducibili dovrà presentare all'agenzia delle Entrate?
M. F. - Lecce
Con riferimento al primo quesito, si ritiene che un professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, che non appone il visto di conformità, può accedere ai dati della dichiarazione precompilata, previa delega del contribuente. Tale accesso è funzionale all’assistenza fiscale ordinaria, distinta dall’attività di apposizione del visto di conformità.
Con riferimento al secondo quesito, si fa rilevare che l’articolo 5 del Dlgs 175/2014, come modificato dall’articolo...