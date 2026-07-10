La domanda
Vorrei sapere se compete la detrazione fiscale ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (Tuir) per la sola sostituzione dell’inverter dell’impianto fotovoltaico (no pannelli) e l’installazione di batteria di accumulo su un impianto già esistente sull’abitazione di proprietà (prima casa). L’intervento potrebbe configurarsi come manutenzione straordinaria? Preciso che per l’impianto in questione - realizzato nel 2013 - ho già fruito della detrazione fiscale (non avendo beneficiato dell’incentivo Gse) e tuttora fruisco dello scambio sul posto.
S. D. - Rieti
La detrazione del 50%-36% (a seconda che si tratta di abitazione principale o seconda casa, articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, articolo 1, comma 22, legge 199/2025, circolare 8/E del 2025) si applica sia per l’installazione della batteria di accumulo su impianto esistente che per la sostituzione dell’inverter, Nel primo caso come integrazione dell’impianto esistente e nel secondo caso come manutenzione straordinaria del medesimo impianto (risposta 8 del 19 settembre 2018, Circolare 28/E del ...