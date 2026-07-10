La domanda

Vorrei sapere se compete la detrazione fiscale ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (Tuir) per la sola sostituzione dell’inverter dell’impianto fotovoltaico (no pannelli) e l’installazione di batteria di accumulo su un impianto già esistente sull’abitazione di proprietà (prima casa). L’intervento potrebbe configurarsi come manutenzione straordinaria? Preciso che per l’impianto in questione - realizzato nel 2013 - ho già fruito della detrazione fiscale (non avendo beneficiato dell’incentivo Gse) e tuttora fruisco dello scambio sul posto.

S. D. - Rieti