30 luglio

Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie), versamenti con lo 0,40% in più

Versamento, con lo 0,40% in più, dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero.

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso.

Per le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,4% in più, dell'Ivie, mediante modello F24.

Codici tributo: 4041 - SALDO; 4042 - Società fiduciarie - SALDO; 4044 - ACCONTO PRIMA RATA; 4045 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE; 4046 - Società fiduciarie - ACCONTO.

Annuale

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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