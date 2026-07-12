30 luglio
Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie), versamenti con lo 0,40% in più
Versamento, con lo 0,40% in più, dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero.
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso.
Per le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,4% in più, dell'Ivie, mediante modello F24.
Codici tributo: 4041 - SALDO; 4042 - Società fiduciarie - SALDO; 4044 - ACCONTO PRIMA RATA; 4045 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE; 4046 - Società fiduciarie - ACCONTO.
Annuale
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.